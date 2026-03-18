県内の彫刻家による作品展が3月18日から徳島市で始まり、会場には個性豊かな作品の数々が展示されています。太陽に向かって、植物が大地から芽を出しました。生き生きとした生命の始まりが表現されています。この展覧会は、県内の彫刻家でつくる徳島彫刻集団が、作品を鑑賞して楽しんでもらおうと開きました。会場には11人の会員が、ステンレスや木・石などで製作した彫刻作品、28点が展示されています。円が回るように、人生もま