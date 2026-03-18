3歳を目前に控えた我が子を突然亡くし、その経験を題材にした絵本『ママ、ぼくがきめたことだから』を2020年9月に出版した河原由美子さん。絵本出版後には、思った以上に“子を亡くした親”が多いことや、その経験を他者に共有できていないという人が多いことを知ったという。◆「我が子を亡くしたこと」を他者に伝える難しさ「私が絵本を出版し、同じ経験をしていることを知っていただいたことで、『実は私も……』と話してく