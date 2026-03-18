3月2日、大手飲料メーカー『伊藤園』が、2025年5月〜2026年1月期の連結決算を公表。最終損益が8800万円の赤字になる見込みであることが明らかになった。【写真】「美味しゅうございます」伊藤園の新CMで大谷が見せたリアクション「今回の赤字決算に先立ち、伊藤園は2026年4月期の純利益予想を大幅に下方修正しています。従来の160億円から10億円へと150億円も引き下げ、前期比93.8％減という厳しい見通しを示しました」（経済ジ