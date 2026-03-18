１７日（日本時間１８日）にマイアミのローンデポ・パークで行われるＷＢＣ決勝の米国対ベネズエラ戦を前に、米国代表の舞台裏に漂う?異質な熱?がクローズアップされている。英有力紙「ガーディアン」は、今年１月にニコラス・マドゥロ大統領夫妻が米軍によって拘束されたベネズエラ情勢を受け、米国代表内で「軍とのつながり」や愛国意識がこれまで以上に強く共有されている実態を報じた。同紙によれば、マーク・デローサ監