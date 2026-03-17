Image: Shutterstock AIの台頭で、たくさんの人がChatGPTをはじめとするAIチャットボットを日常的に使うようになりました。今や、いろいろな国のさまざまな文化の人々がAIを活用しています。が、皮肉なことに、これだけ多様な人が使っているにも関わらず、人々の文章や話し方が「均一化してきている、生成AIぽくなってきている」というのです（そもそもAIが生成する文章が、人間の文章を学習