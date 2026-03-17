西武のタイラー・ネビン内野手（２８）がファームに合流したことが１７日、明らかになった。２７日の開幕までの１軍再合流は絶望的で、４人までと定められているベンチ入り可能な外国人枠については、ウィンゲンター、ラミレスの両右腕と、新外国人のカナリオ、林安可が入り開幕を迎える見通しとなった。ネビンはこの日の試合前練習に姿を見せず。ベンチ入りメンバーからも外れており、西口監督が試合後、「（ファーム調整に）