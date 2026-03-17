辺野古での小型船転覆事故をうけて、基地建設に反対する全県組織の「オール沖縄会議」が17日午後、緊急の幹事会を開き、転覆した平和丸の船長が出席して事故の状況を説明しました。会議の出席者によりますと、平和丸の男性船長は事故の状況について、「『不屈』が転覆したので、冷静になれなかった。助けに向かったが、途中で転覆した」「（不屈が転覆して）気が動転した。（不屈の生徒たちを）助けることを優先するか、平和丸の生