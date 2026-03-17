≒JOYの天野香乃愛さんと江角怜音さんがファーストピッチに登場人気アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の天野香乃愛さんと江角怜音さんが17日、東京ドームで行われた巨人対ヤクルト戦のファーストピッチセレモニーに登場。ともにノーバウンド投球を披露し、球場が歓声に包まれた。ともにジャイアンツのオレンジ色のユニホームに、フリルのついたスカートで登場。マウンドの少し前に立つと、礼儀正しく捕手へ