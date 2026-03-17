3月17日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「政府による石油備蓄の放出」について意見を交わした。 はっきり言ってトランプ的不確実性です 政府は、イラン情勢の悪化を受けて石油備蓄の放出を始めた。石油備蓄の放出はロシアによるウクライナ侵攻後の2022年以来約4年ぶり。3月16日から民