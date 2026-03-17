2月に行われた衆議院選挙では自民党が圧勝する一方、中道改革連合は大惨敗となった。 3月17日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京科学大学教授の中島岳志が中道改革連合の可能性について解説した。 中島「衆議院選挙では歴史的な惨敗となりました。しかも参議院では立憲民主党と公明党のまま続いていて、来年、統一地方選挙がありますけれど、地方はまだ立憲民主党、公明党のまま選挙をやるといわれていま