「じんわり幸せを感じています。守られているし、結婚してよかった」──かつて、結婚生活について、そう報道陣に明かしていたタレントの国生さゆり（59）。だが、元夫との婚姻生活は長くは続かず、1年7カ月でピリオドを打った。【写真を見る】逮捕された元夫の甲田英司容疑者（52）、かつて夫婦で浴衣姿やおしゃれなハットでイベントに登壇していたあれから13年──。2026年3月、国生の元夫・甲田英司容疑者（52）ら3人が詐欺容