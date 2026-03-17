2月中旬に発売した無印良品のミニトートバッグ。リーズナブルでありながら機能性抜群！ おまけにサイズ感もちょうどよくコーデを選ばないシンプルなデザインなので、購入して以降これでもかというほど愛用。ほぼ毎日筆者の手には無印のミニトートが……。そんな筆者が溺愛している無印良品の新作トートバッグの魅力をたっぷりお届けしたいと思います。◆ポケットたくさん！ 衝動買いした無印トートが優秀すぎる 無印から新し