敗退を謝罪し勝者を称えた大谷、米メディアがコメント欄に登場野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れ、日本史上“ワースト”となるベスト8敗退を喫した。試合後、大谷翔平投手（ドジャース）が自身のインスタグラムを更新して無念の思いを綴ったが、その投稿に対して米メディアからまさかの“皮肉”が飛び出