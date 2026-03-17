BS10で放送されたロッテ-阪神のOP戦ロッテと阪神のオープン戦が17日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。試合は「BS10」で中継され、解説ゲストで放送ブースに登場した“美女”にタイガースファンも沸き立っている。この日のオープン戦は、野球日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシックを戦った佐藤輝明内野手と森下翔太外野手、坂本誠志郎捕手がスタメン出場して話題を呼んだ。13時プレーボー