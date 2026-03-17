ベネズエラは初の決勝進出■ベネズエラ 4ー2 イタリア（日本時間17日・マイアミ）ベネズエラ代表は16日（日本時間17日）、マイアミで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝でイタリア代表に勝利し、初の決勝進出を決めた。逆転勝利に湧くマイアミの地。ナインはスピーカーで爆音を響かせ帰路についた。相手先発のアーロン・ノラ投手に苦戦したベネズエラだったが、7回にイタリア2番手のマイケル・ローレン