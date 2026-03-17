ドジャース大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、日本代表として参加したＷＢＣの戦いを終えてチームに再合流した。「二刀流復活」のシーズンとなる２０２６年。メジャー開幕に向けて最善の準備を整えるべく再始動した。今季のＭＬＢは２５日（同２６日）にヤンキース―ジャイアンツ（オラクルパーク）のゲームで開幕。翌日に１４試合が予定され、全３０球団がシーズンインを迎える。ＭＬＢ公式サイトは全３０