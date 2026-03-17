終始無言の元夫ここ数年、SNSなどで「サレ妻」（不倫された妻）という言葉が急速に浸透している。彼女らが自身の経験をつづる「サレ妻アカウント」も多く存在するが、その中でもひときわ異彩を放つのが、egoさんという女性だ。なんと彼女の夫（現在は離婚）はXの「裏アカ」（匿名性の高いサブアカウント）を使って無数の女性と連絡を取り、約70名の女性と不倫。さらに、その「行為」を撮影した動画を裏アカに投稿し、全世界に発