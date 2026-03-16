16日、参議院予算委員会において、「結婚後の旧姓使用」などをめぐって議論が紛糾した。【映像】“ニヤニヤ答弁”→蓮舫議員がダメ出しの瞬間（実際の様子）立憲民主党の蓮舫議員は「旧姓名義での証券口座開設に対応している証券会社はない」と確認した上で「黄川田大臣、旧姓単記が可能になると、クレジットカードを自分の名前、旧姓で、あるいは証券口座も自分の名前で。（口座数は）飛躍的に伸びるようになるんですか？」と