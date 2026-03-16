3月5日に始まったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）も、残すところ準決勝のベネズエラ対イタリア、そしてアメリカが待つ決勝のみとなった。今大会は、アメリカやドミニカがMLBのスーパースターを集めたことで、これまで以上に注目される大会となった。彼らは本番でもまさにスーパースターの力を見せつけ、大会の “華” となっている。もう一つ、大会を大いに盛り上げているのがイタリアの躍進だ。一次ラウンドでは