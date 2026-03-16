2021年にスタートした「別府短編映画プロジェクト」。その第9弾となる最新作の撮影が大分市内で進められています。今作には青柳翔さんや寺島進さんら豪華キャストが集結、撮影への意気込みを語りました。 【写真を見る】短編映画「記者の春休み」大分市で撮影始動青柳翔さん・寺島進さんら豪華キャストが集結 第9弾は大分市が舞台で、大分合同新聞社の創刊140周年を記念した映画「記者の春休み」。誤報により後悔を抱え