俳優・アーティストののんが16日までにオフィシャルブログを更新。フランス・パリでの思い出写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 ５日に更新したブログでは、パリ中心部にある美術館「ブルス・ドゥ・コメルス（ピノー・コレクション）」を訪れたことを報告していたのん。ベージュのコートにワイドデニムを合わせた 大人カジュアルな装いで、歴史ある建築物の前で佇むのんの姿や自然体の表情を見せながら美術館内部の壮麗