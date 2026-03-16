SNSで投稿「誹謗中傷を多数確認しています」日本プロ野球選手会は16日、公式X（旧ツイッター）を更新。野球日本代表「侍ジャパン」がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で敗退したことを受け、「侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認しています」と発表した。大会連覇を目指した侍ジャパンは14日（日本時間15日）、ローンデポパークで行われたベネズエラ戦に敗退し、準々決勝で涙を飲