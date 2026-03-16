ドミニカ共和国代表相手に5回途中6安打1失点■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）米国代表のポール・スキーンズ投手は15日（日本時間16日）にローンデポパークで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝ドミニカ共和国戦に先発し、4回1/3を6安打1失点で勝利投手となった。昨季のナ・リーグ、サイ・ヤング賞の右腕は、大会屈指の最強打線相手に真っ向勝負を挑んだ。初回、ドミニカ共