とあるお家で暮らすオカメインコのパスタくんには、とても重要なお仕事があります。それは飼い主さんの赤ちゃんの寝かしつけ。すやすや眠る横顔に近づいて、綺麗な歌声を奏でるのです。そんなパスタくんの子守唄の様子をとらえた動画が、Xで話題です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主のKanaさんがこのほど投稿したのは、お昼寝をする赤ちゃんの耳元へ近づいていくパスタくんの動画。くちばしを耳の