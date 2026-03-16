ちょっと外れた音で熱唱　オカメインコが歌う「となりのトトロ」が味わい深い

とあるお家で暮らすオカメインコのパスタくんには、とても重要なお仕事があります。それは飼い主さんの赤ちゃんの寝かしつけ。すやすや眠る横顔に近づいて、綺麗な歌声を奏でるのです。

そんなパスタくんの子守唄の様子をとらえた動画が、Xで話題です。

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飼い主のKanaさんがこのほど投稿したのは、お昼寝をする赤ちゃんの耳元へ近づいていくパスタくんの動画。

くちばしを耳のあたりに近づけて、パスタくんが奏でるのは名曲「となりのトトロ」に独自のアレンジを加えたメロディー。トトロのようでトトロではないような、若干ずれたメロディーながらも癒やしすら覚えます。これには、赤ちゃんもおそらくぐっすり……？

パスタくんが子守唄を奏でる動画はXで2.5万件超のいいねを集め、コメント欄には「優しい」「どちらも可愛すぎ」「ほっこりしました」といった声が寄せられています。

Kanaさんによると、パスタくんはお子さんが寝転がっているときに限って近づき、子守唄を歌うことが多いそう。動画では「となりのトトロ」を披露していましたが、ほかに「鳩ぽっぽ」も歌えるようです。

ところで気になるのがパスタくんの声量。綺麗な歌声ではありますが、お昼寝中にはちょっと邪魔かも……？

Kanaさんによると赤ちゃんは「最初はちょっとうるさそうでした」とのこと。しかしパスタくんが日々歌い続けたことで赤ちゃんも聞き慣れたのか、最近では子守唄としてそれなりに機能。赤ちゃんは起きることなく寝てくれているそうです。

ちなみにパスタくんが歌を歌うのは、赤ちゃんが眠っている間のみ。起きそうになると、尾を向けて退散していきます。

実は寝かしつけるのではなく、起こそうとしている？なんてことも勘ぐってしまうパスタくんの子守唄。Kanaさんは「好きなタイミングで歌っているので、聴かせているわけではなさそうです」と話しており、真意はパスタくんのみぞ知る状態。

歌は自由なんだなあ、と思わされる一幕でした。

＜記事化協力＞

まゆげオカメのパスタ（Kana） （@eyebrows_birds）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031601.html