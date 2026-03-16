札幌市清田区の歩道上で、少女が、背後から近づいてきた男に、下半身に抱きつかれる不同意わいせつ事件がありました。男は逃走しています。事件があったのは札幌市清田区平岡3条6丁目の路上です。きのう午後7時半すぎ、10代前半の少女が一人で歩道を歩いていたところ、見知らぬ男に背後から下半身を抱きつかれ、ズボンを脱がされそうになりました。少女にけがはありませんでしたが、男は歩いて北方向に逃走したということです。警