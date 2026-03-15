まさかの大会ノーヒットに終わった■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れた。準々決勝でまさかの敗退。試合後、近藤健介外野手（ソフトバンク）は頭を抱え、呆然とした様子で相手を見つめるしかなかった。（Full-Count編集部）