住宅街の敷地で偶然出会った小さな子猫をめぐって、いくつもの優しさが重なり、命のバトンが静かに受け渡される様子を描いた記録が話題となっています。動画は記事執筆時点で22万回再生を超え、「寒空の下1人でよく頑張った」「涙が出ます」とのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：寒空の下、自宅の敷地内で『足を引きずる子猫』を発見……思わず感動する『命のリレー』】 庭で出会った小さな命 YouTubeチャ