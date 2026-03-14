三嶋一輝は13年間の現役生活に終止符、引退セレモニーが行われた昨季限りでDeNAを戦力外になり、現役を引退した三嶋一輝氏の引退セレモニーが14日、横浜スタジアムで行われた。スピーチでは「先発として球団に期待をされ、それをしっかり裏切り、本当に迷惑をかけました」と異例の謝罪。かつて「調子に乗っていた」と話す右腕を変えた、開幕戦での9失点KO劇があった。3万人を超えるファンに見守られてグラウンドに立った三嶋の