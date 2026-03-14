オイシックスに新加入したウォーカーNPBの2軍戦に参入しているオイシックス新潟のアダム・ウォーカー外野手が14日、ジャイアンツタウンでの巨人戦に「6番・指名打者」で出場し、4回に豪快なアーチを放った。古巣相手の一撃に「ぶちかましてて草」とファンも注目している。4回無死で巨人の左腕、井上温大投手の投じた147キロ速球を完全に捉えた。ウォーカーも本塁打を確信する特大の一発は、左翼の芝生席に飛び込んだ。豪快な軌