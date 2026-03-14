“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。決勝を進行する新MCとして、南海キャンディーズ・山里亮太と生見愛瑠の就任が決定した。【個別ショット】『R-1グランプリ2026』見事に決勝進出を決めた芸人たち過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、