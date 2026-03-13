調味料を賞味・消費期限内に使いきれなかったことはありますか？30代〜60代のESSE読者219人へのアンケートを行ったところ、94%が「余らせた経験がある」と答えました（2025年9月下旬〜10月中旬に読者組織向けアンケートを実施）。そこで、調味料を自然と使うようになるアイデアを紹介。収納方法や買い方を変えて、「期限ぎれ」を防いでみませんか。調味料が「ひと目で見える」ように配置「家族がニンニク、ショウガのチューブを