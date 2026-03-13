新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月19日（木）夜９時より、７人組多国籍ボーイズグループ・CLOSE YOUR EYES(クローズ・ユア・アイズ)の、初となる日本単独コンサートツアーに完全密着した特別番組『【Behind】CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』（全３話）を国内独占・無料配信することを決定した。 CLOSE YOUR EYESは、韓国のJTBCのオーディション番組『PROJECT ７』（ABEMAで独占配信中）