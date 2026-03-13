CLOSE YOUR EYES、初の日本単独コンサートツアーに完全密着！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月19日（木）夜９時より、７人組多国籍ボーイズグループ・CLOSE YOUR EYES(クローズ・ユア・アイズ)の、初となる日本単独コンサートツアーに完全密着した特別番組『【Behind】CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』（全３話）を国内独占・無料配信することを決定した。
CLOSE YOUR EYESは、韓国のJTBCのオーディション番組『PROJECT ７』（ABEMAで独占配信中）から誕生したグループ。チョン・ミヌク、マージンシャン、チャン・ヨジュン、キム・ソンミン、ソン・スンホ、ケンシン、ソ・キョンべで構成される多国籍７人組ボーイズグループで、CLOSE YOUR EYESというチーム名には「パフォーマンスだけでなく目を閉じたときも説得力のある音楽を届ける」、「目を閉じるたびに誰もが思い浮かべるアイドルとして成長し続けていく」という意味が込められている。
2025年４月に１stミニアルバム「ETERNALT」でデビューすると３作のアルバム全てで好成績を記録し、累計売上枚数は100万枚を突破。次世代K-POPグループとして大きな注目を集めている。
このたび「ABEMA」にて国内独占・無料配信が決定した『【Behind】CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』では、2026年２月に開催された日本初の単独ツアー『CLOSE YOUR EYES １ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』の全行程（東京・名古屋・大阪）に密着 。ステージ上での圧倒的なパフォーマンスはもちろん、初日の緊張感漂う舞台裏や、入念なリハーサル風景、そしてメンバー同士の絆が垣間見える円陣の瞬間まで、カメラがそのすべてを捉えている。さらに爆笑必至の“日本バラエティ洗礼”企画も。ドキュメンタリーパートに加え、名古屋では日本のバラエティの登竜門である食リポに挑戦。追い込まれたメンバーの意外な表現力が爆発します。また７人の中から裏切り者を当てる心理戦ゲームにも挑戦。罰ゲームの“激痛足ツボマッサージ”を回避すべく、メンバー同士が疑心暗鬼に陥っていく抱腹絶倒な展開に……。
第一話は３月19日、第二話は３月26日、そして第三話は記念すべきデビュー１周年の当日となる４月２日、それぞれの日程で夜９時より「ABEMA」にて国内独占・無料配信。
(C)UNCORE / SLL / YG PLUS/ KADOKAWA Kプラス /テレビ朝日
