実写版「ONE PIECE」を成功に導いたトゥモロー・スタジオが、日本のアニメ「サムライチャンプルー」実写化企画を進めていることが明らかになった。米が伝えた。 「サムライチャンプルー」は2004年より放映された、江戸時代とヒップホップなどの現代文化がマッシュアップされた独自の世界観が人気のアニメシリーズ。 トゥモロー・スタジオのマーティ・アデルスタインとベッキー・クレ