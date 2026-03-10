タレントの安めぐみが８日、オフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの笑顔溢れる親子ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「お知らせと。」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「明日は、朝９時05分〜NHKラジオ第１『ふんわり』にお邪魔いたします」と報告。パーソナリティーを務めるタレントの山口もえについて「会えるのが楽しみです」