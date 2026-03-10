安めぐみ、10歳長女＆２歳次女との親子ショット公開
タレントの安めぐみが８日、オフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの笑顔溢れる親子ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「お知らせと。」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「明日は、朝９時05分〜NHKラジオ第１『ふんわり』にお邪魔いたします」と報告。パーソナリティーを務めるタレントの山口もえについて「会えるのが楽しみです」と心待ちにしていることをつづりつつ、「プライベートでは今年すでに何回か会っていますー笑）」と明かした。
続けて「眠くて瞼が落ちそうなので笑 最近の写真色々です」として、近況の写真も公開。国際女性デーに合わせて購入したミモザの花束や子どもたちが散歩する後ろ姿、ピンクのハートのスタンプやウサギのスタンプで顔を隠すも笑顔溢れる娘たちとの親子の自撮りショットなどを公開。
最後には「いつかのお仕事のぱちり」として控室らしきところで撮影したナチュラルな笑顔のオフショットも公開し、「では、今日もお疲れ様でした」とねぎらい、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「春らしくて明るく可愛い花」「うたちゃん モカちゃんとスリーショット楽しそう」「今日も幸せな日をお過ごしくださいね」「可愛い」「新たな１週間、ステキな１日にして過ごしてね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
