本番で飛び出した待望の満塁アーチに大手企業も大興奮■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に出場。2回の第2打席で満塁アーチを放った。大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは、わずか1分後にいつもと異なる祝福を行った。本番の大舞台でい