本番で飛び出した待望の満塁アーチに大手企業も大興奮

■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に出場。2回の第2打席で満塁アーチを放った。大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは、わずか1分後にいつもと異なる祝福を行った。

本番の大舞台でいきなり魅せた。初回の第1打席で初球を捉え右翼線への二塁打を放つと、塁上では北山亘基投手発案の「茶道ポーズ」を初披露し球場を沸かせた。さらに2回1死満塁の絶好機で迎えた第2打席、4球目のカーブを完璧に捉えた。打球は右翼席へ飛び込む満塁弾となり、東京ドームは大歓声に包まれた。

打った瞬間にスタンドインを確信する衝撃的なアーチは、打球速度165キロ、飛距離112メートルを計測した。大谷は2月26日にチームへ合流後、強化試合では5打数無安打と音なしだったが、本番になった途端に本領を発揮した。WBCでの本塁打は、2023年3月12日のオーストラリア戦以来となる1090日ぶりの一撃だった。

日本中が熱狂した一発。大谷が本塁打を放つたびに本塁打数に応じたパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」を公開していた日清製粉ウェルナは自社X（旧ツイッター）を更新。「大谷翔平選手、WBC第1号ホームラン!!!」「待っていました…！」「とっても嬉しいです」「WBCは和風テイストの厚焼きパンケーキで応援します」と興奮気味に投稿し、きなことつぶあんが乗っていると思われるパンケーキを添えていた。（Full-Count編集部）