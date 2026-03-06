日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。〓元祖・アンチヒーロー〓が復活！＊＊＊『ザ・クロウ』評点：★4点（5点満点）©2024 Yellow Flower LLCロマンチックで残酷なダーク・ヒーロー映画1994年に公開されたアレックス・プロヤス監督作品『クロウ／飛翔伝説』がカルト的な人気を獲得していることもあって、新たにリブートされた本作に向けられる視線も