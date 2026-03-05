ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、カナルタイプワイヤレスイヤホン「JBL Tune 135BT」を2026年3月12日（木）より発売、またインナーイヤータイプワイヤレスイヤホン「Tune 235BT」をAmazon限定にて2026年3月下旬より発売する。※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネット