新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、平成を代表する人気アニメ『とっとこハム太郎』より、ハムちゃんずの末っ子・ちび丸ちゃんの誕生日を記念し、誕生日当日の３月３日（火）より、『とっとこハム太郎』劇場版およびOVAの無料一挙放送を実施する。 『とっとこハム太郎』は、2000年７月にTVアニメの放送を開始し、一躍ブームを巻き起こした、人間の気持ちがわかるハムスター・ハム太郎の日々を描く大人気アニメ。飼い主のロ