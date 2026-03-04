ABEMAで『とっとこハム太郎』劇場版＆OVA作品を無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、平成を代表する人気アニメ『とっとこハム太郎』より、ハムちゃんずの末っ子・ちび丸ちゃんの誕生日を記念し、誕生日当日の３月３日（火）より、『とっとこハム太郎』劇場版およびOVAの無料一挙放送を実施する。
『とっとこハム太郎』は、2000年７月にTVアニメの放送を開始し、一躍ブームを巻き起こした、人間の気持ちがわかるハムスター・ハム太郎の日々を描く大人気アニメ。飼い主のロコちゃんのことが大好きで、好奇心旺盛なハム太郎とハム太郎の周りに集まるハムスターの仲間たち｢ハムちゃんず｣が様々な場所へ冒険し、てんやわんやの大騒動を繰り広げる、夢あり、笑いあり、涙ありのハートフルな物語が人気を博し、TVシリーズのほか、劇場版やOVAも制作。「ハム太郎とっとこうた」「200％のジュモン」などの耳に残るキャッチーな楽曲や、ハム太郎が使う「へけっ」などの“ハム語”も当時の子どもたちのなかで大流行し、平成を代表するアニメとして、今もなお根強い人気を誇っている。
このたび、ちび丸ちゃんの誕生日である３月３日（火）に、「ABEMA」での『とっとこハム太郎』シリーズの無料一挙放送の実施が決定。アニメ「とっとこハム太郎」劇場版全４作品、OVA４作品を「ABEMA アニメチャンネル２」で無料一挙放送。また、合わせて３月20日（金）から４月８日（水）にわたり、TVアニメ１期、２期（計296話）を順次無料一挙放送も決定。なお、無料一挙放送後１週間は放送エピソードを無料で楽しめる。
(C)河井リツ子／小学館・SMDE
(C)河井リツ子／小学館・SMDE・テレビ東京 (C)とっとこ８６８６プロジェクト２００２
(C)河井リツ子／小学館・SMDE・テレビ東京 (C)とっとこ８６８６プロジェクト２００３
