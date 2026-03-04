大阪での強化試合で注目を集めたセレブレーション先輩の愛あるイジリのおかげで、チームの雰囲気がますます良くなっている。日本代表「侍ジャパン」は強化試合を終え、いよいよWBC本戦に臨む。大阪での強化試合で一躍注目を集めたのは、北山亘基投手が考案した「茶道ポーズ」。日本ハムの先輩でもある大谷翔平投手からの無茶ぶりで、「苦悩の2日間」を過ごすハメになった。メジャーリーガーの出場が解禁となった2日のゲーム。5