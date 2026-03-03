俳優の高橋克典が２日までにオフィシャルブログを更新。17歳を迎えた息子の誕生日を祝ったことを報告した。 ２月27日、「誕生日おめでとう♪」と題してブログを更新すると、「今日は息子の誕生日」と報告。「ずっと雪山にいたのでお寿司が食べたいとのリクエスト」と息子が誕生し、病院から初めて自宅へ帰る際に立ち寄ったという行きつけの寿司店を訪れたと明かした。 事前に誕生日であることを伝えていたところ、「なんとなんと