高橋克典、17歳迎えた息子の誕生日祝福「いい顔してた…」
俳優の高橋克典が２日までにオフィシャルブログを更新。17歳を迎えた息子の誕生日を祝ったことを報告した。
２月27日、「誕生日おめでとう♪」と題してブログを更新すると、「今日は息子の誕生日」と報告。「ずっと雪山にいたのでお寿司が食べたいとのリクエスト」と息子が誕生し、病院から初めて自宅へ帰る際に立ち寄ったという行きつけの寿司店を訪れたと明かした。
事前に誕生日であることを伝えていたところ、「なんとなんと花束をプレゼントしてくださった」とサプライズがあったようで、息子は「花束なんてもらうの初めて」と大喜び。 高橋は「あれから17年経ちました」としみじみと振り返った。
また、「３人でささやかにお祝いしました」といい、堪能したお寿司の写真や息子と並んだ親子ショットなどを公開。「いい顔してた。それだけで充分です」と父としての思いをつづり、 「また一年、自分の道をしっかりと歩いていけますように」とエールを送った。
誕生日ケーキは「自由が丘モンブラン」。ろうそくが灯された華やかなケーキの写真とともに、「誕生日おめでとう」と改めて祝福。「また一年、さらにしっかりとビジョンを広げ、 健康に、楽しく歩んでいけますように」と願いを込めた。
最後は、「来週試験頑張って、また残りのシーズンガンバだ！」と父として温かく背中を押し、幼少期の息子が歩行器のようなものに座って笑顔溢れる愛らしい写真でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お誕生日おめでとうございます」「家族で素敵な時間を」「パパに似てイケメン」「お顔が隠れててもイケメンとわかっちゃう」「素敵な青年になられて」 「17才この１年が健康で素晴らしい１年になります様に」「おとうさんのブログを通じて応援していますよ」「勉強にスキーにがんばってください」「克典さんより身長が伸びてスキー もやってるからシュッとしてイケメン」「文武両道何事にも今が青春！」「なんと可愛らしい！！」「あのまん丸だった可愛い子克くんがもう17歳なんて!!」「かっこいいしスタイルいいし、まさしく両親譲り」「小顔のイケメン」「スラリと背も伸びて頼もしい」など祝福の声が寄せられている。
２月27日、「誕生日おめでとう♪」と題してブログを更新すると、「今日は息子の誕生日」と報告。「ずっと雪山にいたのでお寿司が食べたいとのリクエスト」と息子が誕生し、病院から初めて自宅へ帰る際に立ち寄ったという行きつけの寿司店を訪れたと明かした。
事前に誕生日であることを伝えていたところ、「なんとなんと花束をプレゼントしてくださった」とサプライズがあったようで、息子は「花束なんてもらうの初めて」と大喜び。 高橋は「あれから17年経ちました」としみじみと振り返った。
誕生日ケーキは「自由が丘モンブラン」。ろうそくが灯された華やかなケーキの写真とともに、「誕生日おめでとう」と改めて祝福。「また一年、さらにしっかりとビジョンを広げ、 健康に、楽しく歩んでいけますように」と願いを込めた。
最後は、「来週試験頑張って、また残りのシーズンガンバだ！」と父として温かく背中を押し、幼少期の息子が歩行器のようなものに座って笑顔溢れる愛らしい写真でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お誕生日おめでとうございます」「家族で素敵な時間を」「パパに似てイケメン」「お顔が隠れててもイケメンとわかっちゃう」「素敵な青年になられて」 「17才この１年が健康で素晴らしい１年になります様に」「おとうさんのブログを通じて応援していますよ」「勉強にスキーにがんばってください」「克典さんより身長が伸びてスキー もやってるからシュッとしてイケメン」「文武両道何事にも今が青春！」「なんと可愛らしい！！」「あのまん丸だった可愛い子克くんがもう17歳なんて!!」「かっこいいしスタイルいいし、まさしく両親譲り」「小顔のイケメン」「スラリと背も伸びて頼もしい」など祝福の声が寄せられている。