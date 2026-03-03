「涼宮ハルヒの憂鬱」シリーズの長門有希役などで知られる声優で歌手の茅原実里が3日までにXを更新。アニメ制作会社「京都アニメーション」（本社・京都府宇治市）の社長、八田英明（はった・ひであき）さんの訃報を受け、追悼した。茅原は「お会いするたびに、あたたかい眼差しとやさしい声で話しかけてくださった八田英明さん。ご一緒させていただいた作品、そして2023年の京アニフェスがあったからこそ、いまこうして前向きに活