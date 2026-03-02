サッポロビール株式会社とミズノ株式会社の協働開発で生まれたノンアルコールビールテイスト飲料「サッポロ SUPER STAR(スーパースター)」が、2026年2月25日より近畿エリア(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)限定で発売。【写真】スタイリッシュな缶のデザインも魅力の「サッポロ SUPER STAR」同日には大阪市内で発売記念イベントが開催され、お笑いコンビ・ミルクボーイが登壇した。「サッポロ SUPER STAR」発売記念イベント