ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子で、世界選手権２連覇中の絶対王者イリア・マリニン（米国）が凡ミスを連発して８位と惨敗した原因について、ロシアフィギュアスケート界の?皇帝?エフゲニー・プルシェンコ氏が「選手村」にあると主張した。ロシアメディア「スポーツ２４」は、ミラノ・コルティナ五輪を終えて改めてプルシェンコ氏がフィギュアスケート男子を振り返り、マリニン惨敗の謎について語った様子を伝