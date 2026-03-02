（株）千鳥屋本家（飯塚市）ほか千鳥屋本家グループ3社は2月27日、福岡地裁に民事再生法の適用を申請した。申請代理人は日野孝俊弁護士ほか2名（日野・田村法律事務所、福岡市中央区荒戸3−1−26−1）。負債は、千鳥屋本家が約7億3800万円で、4社合計で約22億6800万円。寛永年間（1630年）創業の老舗菓子メーカーで、銘菓「千鳥饅頭」で著名な千鳥屋本家グループ企業として、地元では高い知名度を誇っていた。千鳥屋本家